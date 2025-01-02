وزير الصحة يتفقد مشروع إنشاء مستشفى طنطا العام بتكلفة إنشائية 2 مليار جنيه

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، مشروع إنشاء مستشفى طنطا العام، ومركز اورام طنطا بمحافظة الغربية، بهدف متابعة التجهيزات والتطوير ومعدلات الإنجاز، يأتي ذلك ضمن جولة الوزير لمتابعة منظومة العمل بالمنشآت الطبية، والوقوف على أي تحديات قد تواجه العمل وحلها على الفور.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تابع جولته بمحافظة الغربية بتفقد أعمال إنشاء مستشفى طنطا العام، بتكلفة إنشائية تقدر بحوالي 2 مليار جنيه، واستمع إلى شرح تفصيلي لآخر التطورات والتجهيزات، حيث اكد الوزير علي ضرورة التعاقد مع شركة امن ونظافة، كما أبدى بعض الملاحظات حول اعمال التشطيبات الجارية.



وأشار «عبدالغفار» إلى أن مستشفى طنطا العام مقام على مساحة 13 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية 294سرير، منهم 223 سرير داخلي وحروق، ويضم 26 حضانة، 45 سرير رعاية مركزه، و33 ماكينة غسيل كلوي، 19 سرير استقبال وطوارئ، و21 عيادة خارجية، 11 غرفة عمليات، مشيرا الى ان نسبة التنفيذ الفعلية للمستشفى بلغت 99%.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير شدد في هذا الصدد على المستشفى كاملة التشطيب، لسرعة البدء في التشغيل، وانضمام المستشفى للعمل، ضمن المنظومة الصحية لتقديم الخدمات الطبية لسكان محافظة الغربية، مشيدًا بالتجهيزات الطبية للمستشفى ومعدلات الإنجاز.

وأضاف «عبدالغفار» ان الوزير استكمل جولته الميدانية بتفقد موقع انشاء مركز اورام طنطا الجديد، حيث استمع إلى عرض توضيحي عن اخر تطورات الانشاءات، والتجهيزات، مشيدا بمعدلات الإنجاز بالمركز الذي من المقرر أن يضم 244 سريرا، لخدمة المحافظة والمحافظات المجاورة، وأن يكون مركزا لإجراء عمليات زرع النخاع بالإقليم.

ولفت «عبدالغفار» ان الوزير أكد اهتمام الدولة بتقديم خدمة صحية ذات جودة لكافة المواطنين، قائلا "ان مستوي التجهيزات بالمستشفيات قيد الانشاء فخر لكل مواطن، وأن التجهيزات بمستشفيات طنطا العام، ومركز اورام طنطا من ارقي التجهيزات الطبية علي مستوى العالم وأن رؤية وزارة الصحة تضع المواطن في المقدمة لتقديم كافه السبل والخدمات الطبية".

وأضاف «عبدالغفار» ان مشروع مركز اورام طنطا سيقدم خدمات تشخيص وعلاج الأورام والكشف المبكر عن الأورام، ويستهدف علاج حوالي 20 ألف مريض سنويا، وبناء عليه يهدف مركز الأورام الجديد بطنطا الي استكمال جميع خدمات علاج وتشخيص الأورام غير المتوفرة في المركز القديم مثل (العلاج الإشعاعي، الطب النووي، الرنين المغناطيسي، زرع النخاع ) ليكون مركزاَ متكاملا لتقديم خدمة طبية مميزة.

وتابع «عبد الغفار» إلى أن مركز اورام طنطا سيعمل بطاقة استيعابية تصل ل 244 سريرا يضم 26 سرير نخاع عظمي، 12 سرير رعاية أطفال، 34 سرير رعاية مركزة، و12 سرير رعاية جراحية، و160 سريرا بالقسم الداخلي.

رافق الوزير خلال الجولة، الدكتور محمد حساني مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة، الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، الدكتور محمد عبد المقصود معاون الوزير للشئون المالية والإدارية، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، الدكتور بيتر وجية رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور أسامة بلبل، وكيل الوزارة بمحافظة الغربية.

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