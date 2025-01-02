جامعة أسيوط تُنظم ورشة عمل لأطباء الامتياز حول إعداد طبيب المستقبل

نظّمت جامعة أسيوط؛ تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، اليوم الخميس الموافق 2 من يناير؛ ورشة عمل لأطباء الامتياز دفعتىّ ( 58) نظام (6+1)، و(59) نظام (5+2) حول إعداد طبيب المستقبل "The doctor to be"، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تأتي الورشة تحت إشراف الدكتور محمد عبد الرحمن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أمانى عمر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة هدى مخلوف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد عبدالعزيز مدير المستشفى الجامعي الرئيس، والدكتورة سهير قاسم المشرف العام على أطباء التدريب، والدكتور محمد عبد الله منسق الورشة، والمنسق الإكلينيكي لأطباء التدريب بقسم النساء والتوليد، وبمشاركة لفيف من أعضاء هيئة التدريس، وطلاب الامتياز .

أكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ أهمية ورشة العمل؛ لضمان أفضل أداء تدريبي؛ لأطباء الامتياز؛ وإكسابهم المهارات الأساسية في التخصصات الطبية المختلفة، التي تؤهلهم ليكونوا؛ أطباء أكفاء قادرين على الممارسة الطبية الناجحة، وقادرين على اتخاذ القرار والتعامل ضمن الفريق الطبي بكفاءة ومهنية.

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد عبدالمولى؛ إلى أهمية فترة تدريب الامتياز التي تعتبر جزءاً مكملاً لدراسة الطب، حيث يكتسب خلالها الطبيب القدرة على الانسجام في نظام العمل ضمن الفريق الطبي، ومعرفة حدود إمكاناته، وقدراته، والعمل على تطويرها، وأسلوب التعامل الصحيح مع المريض، وذويه.

وأشاد الدكتور علاء عطية؛ باهتمام كلية الطب بكل ما يخص تدريب أطباء الامتياز ، ومتابعة المتدربين، وتذليل الصعوبات التي تعترض عملهم، وتحسين مستوى التدريب، وتنفيذ البرامج التعليمية التي تسهم في تثقيف؛ أطباء الامتياز، وإكسابهم المهارات اللازمة لممارسة الطب، وإجراء الدراسات، والأبحاث المتعلقة بفترة الامتياز .

ومن جهتها، أضافت الدكتورة هدى مخلوف: أن فترة الامتياز تشمل تدريب الطالب على بعض المهارات، غير الطبية، والإكلينيكية التي يحتاجها الطبيب مثل؛ مهارات التواصل، وبعض المهارات الإدارية، وكيفية الالتزام بأخلاقيات المهنة، متمنيةً النجاح، والتميز لأطباء التدريب فى حياتهم العلمية، والعملية.

ووجّهت الدكتورة سهير قاسم، الشكر لإدارة الجامعة برئاسة الدكتور أحمد المنشاوى، على تقديم كافة أوجه الدعم العلمي، والنفسي؛ لطلاب الامتياز، ورفع كفاءتهم، وتدريبهم على المهارات المطلوبة؛ لاختيار التخصص المناسب لهم.

وعقب الافتتاح؛ ألقى الدكتور محمود عبدالعليم محاضرة علمية بعنوان" تقديم الرعاية الطبية بكفاءة واحترام، ودورها فى تعزيز العلاقة بين الطبيب، والمريض، وترسيخ القيم الإنسانية فى المجال الطبي"، حيث تحدث فيه عن؛ العلاقة بين الطبيب والمريض والذي تُبنى على الثقة، والاحترام، والتواصل، والتفاهم المشترك ، فهو يُعد جزء أساسي من الرعاية الصحية وممارسة الطب، موضحًا الإطار القانوني للعمل الطبي، والتعليم الطبي المستمر، وكيفية توفير الرعاية المناسبة للمرضى بطريقة إنسانية، إلى جانب كيفية ترجمة الممارسات الطبية الآمنة، والأكثر فعالية إلى ممارسات حقيقية.

وتحدث الدكتور أحمد مخلوف عميد كلية الطب- جامعة بدر؛ عن تطور التعليم الطبي، وأهمية اتقان التعليم الطبي، والاتجاهات الحديثة في التعليم الطبي، فضلاً عن الإصلاحات الجديدة في هذا المجال في مصر، وكيف يمكن لطبيب الامتياز تقييم نفسه كخريج جيد، وكيفية اختيار التخصص، والتخطيط للنجاح.

وفى سياقٍ متصل، تناول الدكتور أحمد عباس أستاذ النساء والتوليد، والمنسق الأكاديمي لأطباء التدريب بقسم النساء والتوليد بكلية الطب - جامعة أسيوط محاضرة عن: المهارات والأساليب التى يحتاجها الطبيب؛ ليصبح باحث متميز، وكيفية الاستفادة من البحث العلمي في تطوير المجال الطبي.

وأشار الدكتور عصام رشاد أستاذ النساء والتوليد، بكلية الطب- جامعة أسيوط؛ خلال محاضرته إلى دور الإرشاد الطبي فى توجيه الأطباء الجدد، ودعمهم فى تحقيق النجاح المهنى، والأكاديمي، وكيفية تقديم المشورة فى المواقف الحرجة.

ومن جانبه، تحدث الدكتور إيهاب عبدالراضي نائب مدير مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة أسيوط عن؛ الإجراءات، والتقنيات التى تضمن سلامة وصحة المرضى، وكيفية الحفاظ عليهم.