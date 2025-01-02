محافظ أسوان يحيل واقعة انقطاع المياه للنيابة لمحاسبة المتسببين

أحال اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، فى خطوة جادة لمحاسبة المسئولين بفرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان عن مشكلة إنقطاع المياه ببعض المناطق السكنية بمدينة أسوان ملف هذه الواقعة إلى المستشار عصام الدين خليفة المحامى العام لنيابات أسوان للتحقيق فيها ، والوقوف على أسباب المشكلة من خلال لجنة فنية تشكلها النيابة العامة تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتسببين فى المشكلة ، والتى نتج عنها معاناة للمواطنين المقيمين فى أحياء المحمودية والصداقة الجديدة واللوتس " الإسكان المتميز " ، بالإضافة إلى المناطق الواقعة على طريق السادات .

مبني ديوان محافظة أسوان

وأكد أن هذه الواقعة لن تمر دون حساب لكل مسئول تسبب في معاناة أي مواطن وذلك لضمان عدم تكرار هذه المشاكل الفنية مستقبلاً .

اعتذار محافظة أسوان

مقدماً اعتذار محافظة أسوان لأى مواطن أضير من جراء هذه المشكلة ، وهذا الأمر لا يتعارض مع حجم الجهود المبذولة لاحتواء وإنهاء المشكلة من قبل وزارة الإسكان بقيادة المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الذى يتواصل بشكل يومي مع محافظ أسوان ، وأيضاً أعضاء اللجنة الفنية الموفدة من القاهرة على رأسها المهندس سيد إسماعيل نائب الوزير ، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، والأطقم الفنية والاستشارية من المحافظات الأخرى .