محافظ البحيرة توجه 9 رسائل عاجلة لرؤساء الوحدات المحلية الجدد.. تعرف عليها

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، ضرورة تعزيز العمل الميداني بكافة مدن ومراكز المحافظة لأحداث نقلة نوعية ونتائج إيجابية ملموسة في مختلف القطاعات، بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة في كافة أنحاء المحافظة، في أول اجتماع لها مع رؤساء الوحدات المحلية الجدد؛ وعقب أكبر حركة تغييرات شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية.

وخلال الاجتماع تابعت محافظ البحيرة جهود رؤساء المراكز والمدن خلال الأسبوع الأول من مهام عملهم الجديدة، كما تم مناقشة أهم الملفات الحيوية التي تلامس احتياجات المواطنين، وتحديد أولويات المرحلة المقبلة لتسريع وتيرة الإنجاز في مشروعات التنمية.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر على أهمية العمل الميداني المستمر والتنسيق مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتحقيق التكامل بين الجهات التنفيذية والتشريعية.

كما استعرضت الدكتورة المحافظ عده قضايا محورية ووجهت رؤساء المراكز والمدن بضرورة:

تشديد الرقابة لمنع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالة المخالفات في مهدها.

دفع العمل بملفات التصالح والتقنين لسرعة البت فيها.

تعزيز جهود المحافظة فى ملف التغيرات المكانية.

تحسين البيئة العامة من خلال تكثيف حملات النظافة وإزالة الاشغالات وفض والمواقف والأسواق العشوائية واتخاذ خطوات عملية لمعالجة هذه الظواهر .

الإسراع في تنفيذ المشروعات التنموية الخاصة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وخاصة في قطاع الطرق لضمان استفادة القرى المستهدفة.

المتابعة المستمرة لجاهزية كافة المعدات والاطقم للتعامل مع موسم الشتاء والأمطار.

المتابعة المستمرة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها والوقوف على معدلات التنفيذ.

رفع كفاءة العاملين والتركيز على التدريب والتطوير لضمان تحسين جودة الأداء.

واختتمت الدكتورة جاكلين الاجتماع بتوجيه رؤساء الوحدات المحلية إلى ضرورة التواجد الميداني والتلاحم مع المواطنين والعمل على حل مشاكلهم بما يعزز رضا المواطنين وثقتهم في الأجهزة التنفيذية.