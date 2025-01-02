كأس مصر.. المقاولون وبتروجيت يحتكمان لركلات الجزاء لتحديد المتأهل لدور الـ16

انتهى الشوط الإضافي الثاني، والرابع من المباراة التي تجمع بين فريق بتروجيت، ونظيره المقاولون العرب، بالتعادل السلبى بدون أهداف، في المباراة التي تجمع بينهما الآن على ملعب "بتروسبورت"، ضمن منافسات الدور الـ 32 من عمر مسابقة كأس مصر.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات الشوطين، إلا أنهما فشلا في ترجمة سيطرتهما على الكرة بتسجيل أي أهداف.

بعد هذا التعادل احتكما الفريقان لركلات الجزاء، لتحديد الفريق الفائز والمتأهل لدور الـ 16 من بطولة كاس مصر.