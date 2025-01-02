إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بطريق شبرا بنها الحر

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم بطريق "شبرا بنها" الحر، بمحافظة القليوبية، إثر تصادم ميكروباص بالرصيف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قليوب للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاءت أسماء المصابين كالآتي: أحمد محمد عوض 25 سنة، المنصورة، كدمات وسحبات بالجسم وجرح بالرأس، صبحي سالم سلمان 43 سنة، كدمات بالجسم، وفاء أبو زيد أحمد، المنصورة، 39 سنة كدمات بالجسم، ويوسف محمد فتحي 17 سنة، طالب، ومحمد مرتضى عرفة 23 سنة طالب بطب الأزهر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من مركز قليوب بوقوع حادث تصادم ميكروباص، وجرة نقل المصابين إلى مستشفى قليوب للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وسيارتين إسعاف وبالمعاينة الأولية تبين إصابة 5 أشخاص بسبب حادث تصادم سيارة ميكروباص وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع أثار وتلفيات الحادث إلى جانبي الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المسافرين وأصحاب السيارات بالطريق

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.