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الخميس 02 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الصحة يتفقد مستشفى محلة مرحوم للوقوف على الخدمة المقدمة للمواطنين

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، مستشفى «محلة مرحوم» بمحافظة الغربية، للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، في إطار جولته الميدانية لعدد من المنشآت الصحية بالمحافظة.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد أقسام الطوارئ، والعيادات الخارجية بكافة تخصصاتها، والصيدلية، والمعمل ومخازن الأدوية والمستلزمات، وأماكن انتظار المرضى، والرعاية المركزة، والحضانات، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، وتأكد من توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأضاف أن الوزير راجع المعدل الزمني بين وصول الحالة للمستشفى وبدء تلقيها الخدمة، وتابع أعداد الزيارات اليومية للعيادات، كما اطلع على ملفات المرضى بمكتب الدخول، وقام بالمرور على غرفة الملاحظة بقسم الطوارئ، كما حرص الوزير على الاستماع إلى أراء المرضى ومدى رضاهم عن الخدمة المقدمة.

وأشار «عبدالغفار» الى أن الوزير خلال تفقده عيادة الأسنان، وبمتابعة الإجراء الطبي المتخذ مع أحد الأطفال، حرص على مشاركة الفريق الطبي وتنفيذ التدخل الطبي بنفسه للاطمئنان على أسنان وصحة فم الطفل، كما تفقد الوزير مخزن الادوية والصيدلية، واطلع علي معدلات صرف الادوية للتأكد من توافر جميع اصناف الادوية.

ولفت «عبد الغفار» إلى ان الوزير تفقد قسم الحضانات، واطلع على معدلات الاشغال، حيث ان المستشفي بها عدد 11حضانة، موضحًا ان الوزير تفقد القسم الداخلي وتابع نسبة الإشغال، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للقسم الداخلي 63سريرا، كما حرص على الاستماع إلى مريضه بالقسم الداخلى، موجهًا بسرعة اتخاذ الاجراءات الطبية اللازمة لها، وشدد على سرعة التعامل الفوري مع حالات الطوارئ.

ونوه «عبدالغفار» أن المستشفي تم تشغيلها الفعلي في 1مايو2024 بطاقة استيعابية 99 اسرة  (عدد 63سرير داخلى، و6اسرة عناية، و11حضانة، و14سرير الاستقبال والطوارئ، 3اسرة بقسم العمليات، 2سرير قسم الولادة الطبيعي، مضيفا ان الخدمات المقدمة بالمستشفى هي طب الفم والاسنان، الباطنة، الكلى، الجراحة العامة، النساء والتوليد، العظام، الانف والاذن، الجدية وتخدم المستشفي كتله سكنية كبيرة.

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أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية الأدوية والمستلزمات الطبية الاستقبال والطوارئ الدكتور خالد عبدالغفار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الصحة والسكان الطاقة الاستيعابية