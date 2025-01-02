القوة الهجومية الضاربة تزين قائمة ريال مدريد لمواجهة فالنسيا

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، اليوم الخميس، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة فالنسيا، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

يحل فريق ريال مدريد، غدًا الجمعة، ضيفًا على نظيره فالنسيا بملعب ميستايا، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

شهدت قائمة ريال مدريد لمواجهة فالنسيا تواجد القوة الهجومية الضاربة، إذ يزين الفرنسي كيليان مبابي القائمة، رفقة الثلاثي البرازيلي: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس، وإندريك فيليبي، بجانب الإنجليزي جود بيلينجهام والمغربي براهيم دياز.

وكانت مباراة ريال مدريد وفالنسيا تأجلت من الدور الأول لبطولة الدوري الإسباني؛ بسبب إعصار دانا الذي ضرب منطقة فالنسيا، وأسفر عن وقوع العديد من الضحايا.

يحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، خلف أتلتيكو مدريد المتصدر بفارق نقطة وحيدة، ومتفوقًا على غريمه التقليدي برشلونة صاحب المركز الثالث بفارق نقطتين، بينما يأتي فالنسيا في المركز التاسع عشر قبل الأخير وفي رصيده 12 نقطة.

قائمة ريال مدريد لمواجهة فالنسيا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، فران جونزاليس.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، فاييخو، فران جارسيا، أنطونيو روديجير، فيرلاند ميندي، راؤول أسينسيو.

خط الوسط: جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، فيديريكو فالفيردي، لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.

وفي الهجوم: كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس، إندريك فيليبي، براهيم دياز.