الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 45581 شخصًا وإصابة 108438 آخرين

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، إن الحرب الإسرائيلية على القطاع أسفرت عن ارتفاع أعداد الشهداء إلى 45581 فلسطينيا على الأقل، وإصابة 108438 آخرين منذ السابع من أكتوبر 2023.



وأضافت الوزارة في تحديثها اليومي أن الحصيلة الأخيرة تشمل 28 شهيدا و59 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء غارات قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.



واستهدفت المقاتلات الإسرائيلية اليوم الخميس، عدة مناطق في خان يونس ووسط قطاع غزة بالقذائف والصواريخ الموجهة، ما تسبب في ارتفاع أعداد الشهداء والمصابين، في ظل تدمير كامل للقطاع الصحي في غزة.