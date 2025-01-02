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الخميس 02 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 45581 شخصًا وإصابة 108438 آخرين

غزة
غزة
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قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، إن الحرب الإسرائيلية على القطاع أسفرت عن ارتفاع أعداد الشهداء إلى 45581 فلسطينيا على الأقل، وإصابة 108438 آخرين منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت الوزارة في تحديثها اليومي أن الحصيلة الأخيرة تشمل 28 شهيدا و59 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء غارات قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

واستهدفت المقاتلات الإسرائيلية اليوم الخميس، عدة مناطق في خان يونس ووسط قطاع غزة بالقذائف والصواريخ الموجهة، ما تسبب في ارتفاع أعداد الشهداء والمصابين، في ظل تدمير كامل للقطاع الصحي في غزة.

الـ24 ساعة الماضية أعداد الشهداء الاحتلال الإسرائيلي الصحة الفلسطينية السابع من أكتوبر الحرب الإسرائيلية على القطاع المقاتلات الإسرائيلية