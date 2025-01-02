نبيه بري يبحث مع مسئول أمريكي مواصلة إسرائيل خرق اتفاق وقف النار

بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الخميس، مع الجنرال الأمريكي جاسبر جيفيرز، رئيس لجنة الإشراف على تطبيق تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، الأوضاع الميدانية في ظل مواصلة إسرائيل خرق بنود الاتفاق.

واستقبل بري الجنرال الأمريكي، في حضور سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى لبنان ليزا جونسون، والمستشار الإعلامي لرئيس المجلس علي حمدان، وفق بيان صادر عن الموقع الرسمي لبري.

وجرى، خلال اللقاء، «عرض للأوضاع الميدانية منها على ضوء مواصلة إسرائيل خرقها بنود الاتفاق»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ودخل قرار وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ فجر 27 نوفمبر الماضي، ولم تلتزم إسرائيل بهذا الاتفاق منذ إعلانه.

وتتولى لجنة، برئاسة الجنرال الأمريكي جاسبر جيفيرز، وعضوية فرنسا ولبنان وإسرائيل، وقوة الأمم المتحدة المؤقتة «يونيفيل»، الإشراف على تطبيق تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.