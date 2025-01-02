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الخميس 02 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

ننشر العقوبة الخاصة بالتعدي على مقدمى الخدمة الطبية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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 انتهي مجلس الشيوخ من الموافقة النهائية على قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض  الذي انتظره الأطباء فترة طويلة، وقد حرص القانون على وضع مواد تضمن كافة الحقوق لمقدمي الخدمة الطبية، وكذلك  وضع عقوبات محددة من خلال باب محدد للعقوبات لكل من إساءة لمقدمي الخدمة الطبية او تعدي بالإساءة .
وفيما يلي تنشر ( البوابة ) العقوبة الخاصة بالتعدي على مقدمي الخدمة الطبية أو الإتلاف عمدا شيئا من المنشأة الطبية 
حيث تنص المادة 25  أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه ، كل من أتلف عمدا شيئا من المنشآت أو محتوياتها أو تعدى علي أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها .
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو ألات أو أدوات أخري تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وفي جميع الأحوال يحكم علي الجاني بدفع قيمة ما أتلفه .  
 

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