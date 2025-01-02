الإمارات تستجيب لنداء استغاثة من عائلة من غزة فقدت مولودها

استجابت دولة الإمارات العربية المتحدة، لنداء استغاثة من عائلة فلسطينية فقدت طفلها حديث الولادة، بسبب ارتفاع درجة حرارة جسمه.

ونشر أحد أفراد العائلة، نداء استغاثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر أحد الصحفيين الذي وثق الظروف القاسية التي تعيشها الأسرة في خان يونس.

ويقول عزام والد الطفل: "لقد فقدت ابني علي لأن خيمتنا لم تكن قادرة على تدفئته".

وقالت الأم: "رأيت أطفالي يرتجفون داخل الخيمة ولم أتمكن من فعل أي شيء لتدفئتهم"، مضيفة أنهم اضطروا إلى استعارة البطانيات لأنهم لم يتمكنوا من شرائها بأنفسهم.

وتخشى الأسرة أن يواجه أطفالها الثلاثة الآخرين مصيرًا مماثلًا.

وفي اليوم التالي لنشر الفيديو، قام متطوعون من عملية "جالانت نايت 3" التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة بزيارة العائلة وتزويدهم بالملابس الكافية والبطانيات والمساعدات الأساسية.