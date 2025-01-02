مستأنف القاهرة تحدد جلسة نظر استئناف سجن احمد المحمدى بمواقعة فتاة بقطر

حددت محكمة جنايات مستأنف القاهرة جلسة 27 يناير المقبل كأولي جلسات نظر الاستئناف المقدم من أحمد ياسر المحمدي لاعب نادي الريان القطري، وذلك علي حكم السجن المشدد 3 سنوات، في اتهامه بمواقعة فتاة بغير رضاها في دولة قطر، ومن المقرر نظر الاستئناف أمام الدائرة العاشرة مستأنف شمال برئاسة المستشار محمد محمود محمد .

كان قد تقدم دفاع اللاعب المستشار هيثم عباس المحامي بالنقض والدستورية العليا بالاستئناف على الحكم الصادر من "محكمة أول درجة" في مرحلة التقاضي الثانية أمام محكمة جنايات مستأنف القاهرة بعد أن جعل القانون مراحل التقاضي أمام درجتين من درجات التقاضي.

أودعت الدائرة 23 محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، حيثيات حكمها الصادر ضد أحمد ياسر المحمدي، لاعب نادي الريان القطري، بالسجن المشدد 3 سنوات، في اتهامه بمواقعة فتاة بغير رضاها في دولة قطر.

وجاء في حيثيات القضية التي حملت رقم 3416 لسنة 2024 جنايات عابدين، أن النيابة العامة اتهمت أحمد ياسر المحمدي لأنه في 18 مايو 2021 بدائرة قسم شرطة مدينة خليفة في قطر، حال كونه مصريًا لم يستدل على محل إقامته بالبلاد واقع المجني عليها إليانور جاد سبينسر بغير رضاها بأن استدرجها تحايلًا إلى غرفة نومه، وغلق بابها ثم دفعها نحو الفراش فقاومته فجثم عليها بثقله وتعدى عليها ضربًا طابقًا بيديه عليها ليشل مقاومتها وفمها ليحول دون استغاثتها، وما أن خارت قواها حتى أكمل العلاقة معها ومن ثم عاد إلى القطر المصري بعد ارتكاب الواقعة وأحيل للمحكمة.

وأضافت أسباب الحكم، برئاسة وائل سعيد زهران وعضوية المستشارين جابر السعيد الجزار ومحمود يحيى، أنه عقب سماع ممثل النيابة وأمر الإحالة و مرافعة الدفاع استقرت الواقعة في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراقها ما ورد للنيابة العامة طلب المساعدة وطلب التسليم مرفق به ملف الاسترداد بشأن المحكوم عليه أحمد ياسر المحمدي والمطلوب تسليمه للسلطات القطرية، في البلاغ رقم 5891 لسنة 2021، وفي حالة تعذر ذلك، تمت محاكمته عما أسند اليه في البلاغ.

وأضافت الحيثيات أن خطابات قطر لتسليمه للسلطات تضمنت اتهامات ياسر المحمدي المقضي فيها بجلسة 28 فبراير 2022 بمعاقبته بالحبس 5 سنوات عن تهمة المواقعة بالإكراه وبالحبس 3 أشهر وتغريمه 3 آلاف ريال عن تهمة تهيئة منزل لشرب المسكرات، وتم الاستئناف وقضى استئنافيا بقبول الاستئناف وتعديل العقوبة ببراءته من التهمة الأولى وتأييد الحكم بالحبس، ثم صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المتهم المذكور وما زال مطلوبا للتنفيذ لهروبه مما حدا بالنائب العام القطري إلى اصدار طلب التسليم.

واستند الحكم على أن الثابت مما أبلغت به المجني عليها من تعرفها على المتهم على تطبيق إنستجرام و تواعدا ثم اصطحبها بسيارته إلى منزله وما أن دخلا حتى صعدت برفقته إلى غرفة نومه، وحال تأملها الغرفة دفعها بقوة إلى السرير فقاومته واستغاثت إلا أنه تمكن من جذبها لإقامة علاقة رغمًا عنها ثم تركته واستقلت سيارة أجرة بعد أن جمعت أغراضها وعادت لمنزلها وفي الصباح أخبرت والدها بالواقعة وتوجها إلي قسم الشرطة.

وبناءً على إعادة محاكمته أمام الجنايات المصرية، قررت المحكمة معاقبة أحمد ياسر المحمدي، لاعب كرة القدم بنادي الريان القطري وشقيق لاعب الزمالك السابق حسين ياسر المحمدي، في الاعتداء على فتاة أجنبية في قطر، بالسجن 3 سنوات.