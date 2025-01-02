تكريم 11 سيدة من خاتمات القران الكريم بأسوان

نظمت حلقات الشيخ شعيب بأسوان، بنادى التجديف، حفل لتكريم 11 سيدة من خاتمات القران الكريم، الدفعة 28 من منطقة البركة بمدينة اسوان، بقيادة الحاجة تهانى حسن الشريف، وبحضور الدكتور كامل جاهين عميد كلية الدراسات الإسلامية، والدكتور عمرو دراوى مدرس تفسير بكلية الدرسات الإسلامية بأسوان، وجمع من علماء الأزهر والأوقاف بالمحافظة .

تكريم حافظات القرآن الكريم باسوان

أرض الكنانة بوجود أزهرها الشريف ووزارة الأوقاف ستظل دائماً هي قلعة الإسلام

وأكد الدكتور كامل جاهين عميد كلية الدراسات الإسلامية بأسوان، أن مواصلة رسالة حفظ القرآن الكريم تؤكد بأن أرض الكنانة بوجود أزهرها الشريف ووزارة الأوقاف ستظل دائماً هي قلعة الإسلام والسد المنيع أمام أعدائه والمرجع الحقيقي بعيداً عن الأهواء والموجات المتطرفة ليضيء الإسلام بسماحته مشاعل التنوير والمحبة للعالم أجمع .

وأضاف أن حافظ القرآن له شفاعة خاصة يوم القيامة، إستدلالا بقول العلماء، أن هناك شفاعة لأهل القرأن فى القبر وشفاعة عند الميزان، وشفاعة عند الصراط وشفاعة داخل الجنة ، مؤكدا أن ما وصلوا الية وساروا علية هو جهاد وكأنهم جمعوا النبوة بين جنبيهم ولكنهم لم يوحى إليهم.

وأشار الدكتور عمرو دراوى مدرس التفسير بكلية الدرسات الإسلامية بأسوان، إلى أن حفظة القرأن الكريم هم أهل الله وخاصتة، بعد ان تشرفوا بحفظ كتاب الله، كما أن الذى يحفظ القرأن يحمل فى قلبة نورا منورا وفى فمه جوهرة، وقال ان القرآن دستورا ربانيا، وما أجمل أن يحفظ الانسان القرآن ويعلمه، كما أخبر النبى الكريم صل الله عليم وسلم"خيركم من تعلم القران وعلمه" ، موضحا ان أهل القران لهم منزلة خاصة عند الله يوم المحشر لأنهم أهل الله، ولهم مكانه خاصة حيث يستظلهم المولى عز وجل يوم لا ظل الأ ظله.

من جهته أشار الشيخ يوسف مصطفى مدير إدارة الدعوة بأوقاف أسوان سابقا، إلى حرص وزارة الأوقاف، فى دعم حفظة القرآن الكريم فى مختلف ربوع الوطن لتخريج أجيال تحمل رسالة الأسلام إلى العالم .

وأضاف الشيخ محمود الرفاعى من علماء الأوقاف بأسوان فى كلمته، أن حفظة القرأن الكريم مع السفرة الكرام البررة يوم القيامة كما أخبر بذلك النبى الكريم صل الله علية وسلم، كما أن حافظ القران له منزله عظيمة عند الله يوم القيامة

ووجه رسالتة لحافظ القران الكريم، قائلا كم هم عدد المسلمين، إنهم كثير جداً ولكن من هم الخيار و أيهم أعلى المراتب إنهم ولا شك حفظة القران الكريم نطق بذلك المعصوم إذ يقول { خيركم من تعلم القران وعلمه } فهم كالنجوم تضئ السماء وتزينها ويهتدي بها كل الناس .

من جانبه قدم الشيخ شعيب أبو سلامة خالص الشكر والتقدير، للقائمين على حفل تكريم حفظة القران الكريم ، مشيراً إلى أن حلقات تحفيظ القرآن الكريم تقوم بتقديم دروس التلاوة وأحكام التجويد وغيرها من دروس التوعية بالتعاليم والأخلاقيات السمحة التى يدعو لها الدين الإسلامى الحنيف ومنها قيم الولاء وحب الوطن والرحمة والإنسانية ، بالإضافة إلى تنظيم معسكر مكثف للمراجعة والتأكد من إتمام الخاتمات لحفظ القرآن كاملا.

مشيرا إلى حرصه على رعاية حلقات القران الكريم الذى أفتتحها بأسوان، ايمانا بفضل حافظ القرآن فى الدنيا والآخرة، حيث أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وهم على منابر من نور يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

وقدم التهئنة للمكرمين علي ما حققوه من جهد وتفوق ملموس في حفظ كتاب الله عز وجل ليعكس ذلك الجهود التي بذلت في حلقات التحفيظ ليصبح القرآن نبراساً لهم في الحياة علماً وخلقاً .

وقالت تهانى حسن الشريف، منظم الحفل، اننا كل عام حريصين على تكريم حفظة القران الكريم، ممن أتمنن حفظ كتاب الله .

وأوضحت أن الحفل شهد تكريم 11 من خاتمات القرآن الكريم وهم " ريهام محمد عبد العاطى، ودعاء عبد الرازق، ودعاء ممدوح، ونوره مكى، ووفاء جلال، وهماء سيد، وزينب حسين، وأسراء كمال، والحاجة فادية، وتهانى حسن الشريف"، بمنحهم شهادات التقدير ودروع التكريم ، كما تم تقديم فقرات فنية وابتهالات وتواشيح دينية .

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