بدء موسم توريد القصب بمصنع سكر أبو قرقاص

انطلق اليوم موسم توريد قصب السكر، بمصانع سكر أبوقرقاص الجديدة للعام الحالي 2025، وذلك بعد توقف المصنع العام الماضي عن إنتاج السكر من القصب، بحضور الأجهزة التنفيذية ونواب الشعب ومسؤولي مصنع سكر أبوقرقاص وذلك عقب كافة جهود المحافظة بكافة أجهزتها المعنية في دعم المزارعين والتواصل معهم لتعزيز الإنتاج وتذليل العقبات.

وتقديم كافة التسهيلات لهم من أجل ضمان زيادة الإنتاج وتحقيق الاستدامة الزراعية التي تساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني، وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ علي الصناعة الوطنية والاستراتيجية للدولة.

ويعد قصب السكر هو أحد المحاصيل الاستراتيجية، التي تتميز بها المحافظة وتقدر المساحة المنزرعة حوالي 27 ألف فدان تقريباً، كما أوضح أن مصنع سكر أبو قرقاص، يعمل بطاقة إنتاجية 6 آلاف طن قصب يومياً ، و6 آلاف طن بنجر يومياً، إلى جانب العديد من المنتجات الأخرى، التي يتم استخراجها من عصير قصب السكر، والتي تتنوع ما بين (الكحول النقي، وخميرة للأعلاف الحيوانية، و علف حيواني).

من جانبه، أعلن الكيميائي صلاح فتحي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، عن انطلاق بدء موسم الخير على جميع السادة مزارعي القصب بمصنع سكر أبوقرقاص ليكون أول مصنع من مصانع شركة السكر على مستوى الجمهورية يبدأ في استقبال محصول القصب مرة اخرى بعد توقفه العام الماضي عن انتاج السكر من القصب فقط.

كما أوضح أن الشركة استعدت بتجهيز كل القطاعات وصيانة المعدات و الآلات والجرارات الزراعية وعربات النقل الثقيل بمصانع ابوقرقاص استعداداً لبدء التشغيل، لافتاً إلى أن المصنع يوفر العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وسوف يتم تقديم كافة الدعم للمزارعين وتوفير كافة احتياجاتهم، مؤكداً على الأهمية الاقتصادية لمحصول قصب السكر نظرا لارتباطه بالعديد من الصناعات الأخرى كالسكر المبلور والمولاس والعسل الصناعي والكحول بجميع مشتقاته والخل وحامض الخليك الثلجي وخميرة الأعلاف وغاز ثاني أكسيد الكربون والفيناس والمذيبات العضوية والمواد اللاصقة وكبريتات الصوديوم وخميرة الخبز الطازجة والجافة والعطور ومستحضرات التجميل والزيوت والعجائن العطرية ومكسبات الطعم والراحة.

وأضاف أن هناك حوافز لزيادة الكمية الموردة، وتشجيع المزارعين على زيادة المساحة المزروعة الغرس الربيعي والخريفي وزيادة إنتاجية الفدان.

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