رئيس مدينة مطاي تلتقي بالمواطنين وتستمع لشكاواهم

التقت اليوم، المهندسة هويدة الشافعي، رئيس مركز ومدينة مطاي، مع بعض المواطنين بمركز مطاي، للاستماع لشكواهم وتقديم الحلول المناسبة لها، وذلك بمكتب رئيس المركز بديوان عام مجلس مدينة مطاي، وجاء ذلك بحضور مجموعة من أهالي المركز لعرض طلباتهم ومشكلاتهم .



وقد استمعت الشافعي، إلى شكاوى المواطنين، والخاصة بتعدي بعض المواطنين على خطوط التنظيم، وتغطيه بعض فتحات الصرف الصحي، بعد تطهيرها.

وعلى الفور تواصلت رئيس المركز مع شركه مياه الشرب والصرف الصحي بمطاي لفحص الشكوى وامكانيه حلها من أجل راحه المواطنين.

ووجهت أيضا بفحص شكوى التعدي على خطوط التنظيم إلى الإدارة الهندسية لدراستها، وسرعة العمل علي حلها طبقا للقوانين.

وأكدت رئيس المركز على التعاون التام بين الوحدة المحلية لمجلس مدينة مطاي والإدارات التنفيذية والمجتمعية للعمل علي حل مشاكل المواطنين بالمركز.