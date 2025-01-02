زد يحبط آمال ديروط ويتأهل لدور الـ16 من كأس مصر

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد في تحقيق الفوز على نظيره ديروط بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

انتهى الشوط الأول من مباراة زد وديروط بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، بعد استحواذ متبادل وسيطرة على مجريات اللعب.

سجل محمد سوانحي هدف التقدم لفريق زد في الدقيقة السادسة من عمر المباراة، ثم أدرك محمود عجيب التعادل لفريق ديروط في الدقيقة 43.

زد يقضي على أحلام ديروط في الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح زد بعد ارتطام الكرة العرضية بمدافع ديروط، نفذها محمد سمير بنجاح، قبل أن يعزز ماجد هاني تقدم فريقه بهدف ثالث في الدقيقة 91.

بذلك، أحبط زد آمال ديروط في تحقيق مفاجأة في بطولة كأس مصر هذا الموسم، كعادة بطولات الكأس حول العالم.

تأهل زد إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر على حساب ديروط، لينتظر الفائز من مباراة سموحة ضد منتخب السويس.