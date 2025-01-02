مقتل 27 مهاجرا بعد غرق قاربين قبالة سواحل تونس

في حادث مأساوي قبالة سواحل تونس، لقي 27 مهاجراً أفريقياً حتفهم، بينما تم إنقاذ 83 آخرين.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 110 مهاجر كانوا على متن القاربين اللذين غرقا.

أعلن مسؤول في الحماية المدنية في تونس، اليوم الخميس، انتشال 27 جثة لمهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وإنقاذ 83 آخرين بعد غرق قاربين قبالة الساحل التونسي، في أثناء محاولتهما الوصول إلى أوروبا.

وأكد مدير لحماية المدنية صفاقس، زياد السديري، لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه «من بين الجثث الـ27 التي جرى انتشالها قبالة سواحل (أرخبيل) قرقنة (شرق)، يوجد نساء وأطفال».

من جانبه، أكد مسؤول في الحرس الوطني، طلب عدم اسمه، أن نحو 110 مهاجرين من مختلف دول أفريقيا جنوب الصحراء كانوا على متن قاربين «غادرا الساحل بالقرب من صفاقس ليلة 31 ديسمبر الماضي إلى 1 يناير» الجاري.

وأضاف أن «العمليات جارية للبحث عن مهاجرين آخرين مفقودين».