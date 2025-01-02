ضبط ٣٧ كجم كبدة مجمدة مجهولة المصدر بالاسماعيلية

قامت مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، بالتعاون مع إدارة الصحة العامة والمجازر، بتكثيف الحملات الرقابية على المنافذ والمطاعم، وذلك بالاشتراك مع قسم مباحث التموين بالإسماعيلية.

تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بإحكام الرقابة على الأسواق والمنافذ والتعاون التام بين كافة المديريات الخدمية؛ للحفاظ على صحة المواطنين وضمان توفير السلع بجودة متميزة.

وأشار دكتور حامد الأقنص مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، أن الحملات أسفرت عن ضبط ٣٧ كجم من كبدة مجمدة مجهولة المصدر، وتظهر عليها علامات الفساد، وتم تحرير المحاضر اللازمة.

تأتي هذه الحملات في إطار جهود المديرية لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين.