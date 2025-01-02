رئيس مطاي تتابع حملات إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية في المهد

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي برئاسة المهندسة هويدة الشافعى رئيس مركز ومدينة مطاي، إزالة ٥ حالات تعدي على الأراضي الزراعية.

حيث تم إزالة عدد ٢ حالة تعدي بحي غرب المدينة، وإزالة عدد ٢ حاله تعدي بحي جنوب المدينة، وازالة ١ حاله تعدي بقريه بردنوها بمساحه إجمالية ٥٤٣.٥ متر.

تم ذلك تحت إشراف نواب رئيس المركز، بالتعاون مع جهات الولايه، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكدت هويدة الشافعى رئيس المركز، استمرار الوحدة المحلية لمركز مطاي في التصدي للاعتداء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل حزم طبقا للقانون.