اتحاد الطائرة يعلن مواعيد مباراتي سيدات الزمالك بدور الـ8 من الدوري

أعلن الاتحاد المصري لكرة الطائرة، عن مواعيد مباراتي الفريق الأول بنادي الزمالك "سيدات"، في دور الـ8 لبطولة الدوري موسم 2024 - 2025 .



ويتواجد "سيدات الزمالك " بجانب فرق: "وادي دجلة، الأهلي، سبورتنج ، سموحة ، الشمس ، دلفي ، المقاولون ".



وجاءت مواعيد مواجهتي الزمالك كالتالي:ـ



دلفي ضد الزمالك يوم الجمعة 7 فبراير المقبل على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة.



الزمالك ضد دلفي يوم السبت 8 فبراير المقبل على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة.



جدير بالذكر أن مباريات دور الثمانية تقام بنظام best of 3 .



ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديراً فنياً، وأشرف عبدالعال مدرباً مساعداً، إكرامي هيكل مدرباً، وبلال وتوت مخططاً للأحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللاً للأداء، وسمية ناجح أخصائياً للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديراً إدارياً".