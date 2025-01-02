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الخميس 02 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس مصر.. بتروجيت والمقاولون يحتكما للأشواط الإضافية

بتروجيت
بتروجيت
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انتهى الشوط الثاني من المباراة التي تجمع بين فريق بتروجيت، ونظيره المقاولون العرب، بالتعادل السلبى بدون أهداف، في المباراة التى تجمع بينهما الآن على ملعب "بتروسبورت"، ضمن منافسات الدور الـ 32 من عمر مسابقة كأس مصر.
تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات الشوطين، إلا أنهما فشلا في ترجمة سيطرتهما على الكرة بتسجيل أي أهداف.
بعد هذا التعادل احتكما الفريقان للأشواط الإضافية، لتحديد الفريق الفائز والمتأهل لدور الـ 16 من كاس مصر.

كاس مصر بتروجيت المقاولون العرب