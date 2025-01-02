ads
الخميس 02 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد العشرات في غارات إسرائيلية على المناطق الإنسانية في غزة

غزة
غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت مصادر طبية إن 52 فلسطينيا على الأقل استشهدوا في هجمات إسرائيلية على قطاع غزة اليوم الخميس، بما في ذلك 11 في غارة جوية على مخيم للاجئين في جنوب غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن 11 شخصا استشهدوا في غارة على مخيم للنازحين في منطقة المواصي، التي صنفتها إسرائيل منطقة إنسانية، غربي خان يونس، وأصيب 15 شخصا في الهجوم.

وذكرت قناة الأقصى التابعة لحركة حماس أن من بين الشهداء مدير عام شرطة غزة محمود صلاح ومساعده حسام شهوان.

وأكد الاحتلال الإسرائيلي تنفيذه للهجوم، قائلاً إن شهوان كان "رئيس قوات الأمن الداخلي التابعة لحماس في جنوب قطاع غزة"، وهو المسؤول عن تطوير التقييمات الاستخباراتية في الهجمات على القوات الإسرائيلية في غزة.

11 شخصا استشهدوا أصيب 15 شخصا الأنباء الفلسطينية الإنسانية في غزة الجيش الإسرائيلي هجمات إسرائيلية