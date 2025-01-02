استشهاد العشرات في غارات إسرائيلية على المناطق الإنسانية في غزة

قالت مصادر طبية إن 52 فلسطينيا على الأقل استشهدوا في هجمات إسرائيلية على قطاع غزة اليوم الخميس، بما في ذلك 11 في غارة جوية على مخيم للاجئين في جنوب غزة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن 11 شخصا استشهدوا في غارة على مخيم للنازحين في منطقة المواصي، التي صنفتها إسرائيل منطقة إنسانية، غربي خان يونس، وأصيب 15 شخصا في الهجوم.



وذكرت قناة الأقصى التابعة لحركة حماس أن من بين الشهداء مدير عام شرطة غزة محمود صلاح ومساعده حسام شهوان.



وأكد الاحتلال الإسرائيلي تنفيذه للهجوم، قائلاً إن شهوان كان "رئيس قوات الأمن الداخلي التابعة لحماس في جنوب قطاع غزة"، وهو المسؤول عن تطوير التقييمات الاستخباراتية في الهجمات على القوات الإسرائيلية في غزة.