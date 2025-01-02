حملات مكثفة للنظافة ورفع الإشغالات ودعم الإنارة بمركز مطاي

نظمت الوحدة المحلية برئاسة هويده الشافعى رئيس مركز ومدينة مطاى، حملات لرفع المخلفات الصلبة والقمامة بالأحياء والشوارع الرئيسية والقرى وطريق مصر أسوان الزراعي.

حيث يتم مواصلة الجهود المبذولة لرفع كفاءة منظومة النظافة بالشوارع والحدائق العامة والمتنزهات ورفع الاشغالات التي تعيق حركة السير، ومتابعة أعمال صيانة أعمدة وكشافات الإنارة بمحيط الكنائس استعدادا لاستقبال أعياد الميلاد.

وفي هذا السياق تابعت هويدة الشافعى رئيس مركز ومدينه مطاى أعمال النظافة بقطاعات ابوان، وبردنوها، تحت إشراف الساده نواب رئيس المركز، وبحضور رؤساء القري، ومشرفي البيئه والحمله الميكانيكية.

حيث قامت الوحده المحليه لمجلس قروي ابوان بمواصله أعمال صيانه أعمده الاناره والكشافات، بالطرق والشوارع الرئيسية، وخاصه حول الكنائس

وتستمر الوحده المحليه لمجلس قروي بردنوها في رفع المخلفات من اماكن تجميعها بالقطاع، والاستمرار في أعمال صيانه أعمده الاناره وكشافاتها بطرق قريه بردنوها.

كما تستمر الوحدة المحلية لمجلس قروي منبال في أعمال النظافة اليومية ورفع التراكمات من نقط التجميع بقريه منبال والقرى التابعة لها ورفعها الي المقلب الرئيسي، وخاصه حول وأمام الكنائس حفاظاً على صحة المواطنين، مع العمل بصيانه الكشافات بالطرق والشوارع المؤدية الي الكنائس بالقطاع.

كما تستمر قريه منبال بصيانه الأعمدة والكشافات بالطرق والشوارع الرئيسية بالقطاع وخاصه حول الكنائس مع الأخذ في الاعتبار ترشيد الطاقة.

وأكدت هويدة الشافعى رئيس المركز على استمرار العمل بحملات النظافة، والعمل على رفع مستوى منظومه النظافة بالمركز تحت إشراف الساده نواب رئيس المركز.