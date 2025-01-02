بينهم فان ديزل.. تعرف على مقدمي حفل جوائز جولدن جلوب

كشفت رابطة الصحافة الأجنبية، في هوليوود عن القائمة الكاملة لمقدمي حفل جوائز جولدن جلوب والمقرر إقامته فجر الاثنين المقبل.

تستضيف الممثلة الكوميدية نيكي جلاسر الأمسية التي تحتفي بالسينما والتلفزيون. من المقرر أن تسجل “جلاسر” حدثا تاريخيا كأول امرأة تستضيف حفل توزيع جوائز جولدن جلوب بمفردها.

وتضم قائمة المقدمين عدد ضخم من النجوم، بما في ذلك: أندرو جارفيلد، أنتوني ماكي، أنتوني راموس، أنيا تايلور جوي، أريانا ديبوس، أوبري بلازا، أولي كرافاليو، أوكوافينا، براندي كارليل، كاثرين أوهارا، كولين فاريل، كولمان دومينغو، ديمي مور، دواين جونسون، إدغار راميريز، إلتون جون، جال جادوت، جلين كلوز، جيف جولد بلوم، جينيفر كوليدج، كالي كوكو، كيت هدسون.

وتضم القائمة أيضا: كاثي بيتس، كي هوي كوان، كيري واشنطن، مارغريت كواللي، ميليسا مكارثي، مايكل كيتون، ميشيل يوه، مايلز تيلر، ميندي كالينج، موريس تشيستنات، نيت بارغاتز، نيكولاس كيج، راشيل بروسناهان، روب ماكيليني، سلمى حايك بينولت، سارة بولسون، سيث روجن، شارون ستون، فين ديزل، فيولا ديفيس وزوي كرافيتز.