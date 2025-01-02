تجديد تعيين أشرف القاضي أميناً لجامعة سوهاج

صرح الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، بأن رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا رقم ٤٣٥٠ لعام ٢٠٢٤م بتجديد تعيين أشرف كامل احمد عبد الرحيم القاضي، أمين عام للجامعة بالمستوي الوظيفي (العالية) لمدة عام، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح، وبذل المزيد من الجهد والعمل المتميز لخدمة الجامعة والسعي الدؤوب نحو الارتقاء بمستوى الجهاز الإداري.

وقدم النعماني، خالص الشكر والتقدير للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي علي دعمه الدائم للجامعة، مهنئاً أمين الجامعة على تجديد الثقة في تعيينه، لافتاً إلى أن القرار يأتي تماشياً مع سياسة إدارة الجامعة في استكمال هيكلها التنظيمي والإداري.