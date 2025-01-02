محافظ الشرقية يلتقي نواب البرلمان لاستعراض وحل مشاكل دوائرهم

التقى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ وذلك لاستعراض وحل مشاكل المواطنين بدوائرهم المختلفة ، وكذا متابعة نسب تنفيذ المشروعات الخدمية المقامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

استمع المحافظ لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم ، موجهاً باتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها فوراً وتلبية احتياجات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأكد محافظ الشرقية أن لقاءاته الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تأتي لمناقشة كافة المشكلات التي يعاني منها المواطنون والوقوف علي كافة احتياجاتهم في كافة المجالات الخدمية والتنموية ، مشيداً بأهمية هذه اللقاءات والتي تتيح مجالاً واسعاً لمناقشة هذه التحديات ووضع حلول عاجلة لها بما ينعكس على الصالح العام.

ومن جانبهم قدم نواب البرلمان الشكر لمحافظ الشرقية لاستقباله لهم واستماعه لمشاكل دوائرهم ومناقشة موقف المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة والاطلاع على حجم المجهود الذي تبذله الدولة في كافة القطاعات لتوفير الحياة الكريمة .