سلوت VS سانتو.. صراع شرس على جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الخميس، عن قائمة المدربين المرشحين لجائزة أفضل مدرب في البريميرليج عن شهر ديسمبر 2024.

وشهدت قائمة المرشحين لحصد جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي منافسة قوية بين 4 مدربين خلال الشهر الماضي.

ويأتي على رأس القائمة، الهولندي آرني سلوت، مدرب ليفربول، الذي يسعى للفوز بالجائزة للشهر الثاني على التوالي، بعد أن توج بها عن شهر نوفمبر.

وقاد سلوت فريق ليفربول للحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في شهر ديسمبر الماضي دون تلقي أي هزيمة.

منافسة شرسة على جائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي

وينافس سلوت على الجائزة 3 مدربين آخرين، هم: البرتغالي نونو سانتو مدرب نوتنجهام فورست، وإيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد، وأندوني إيراولا مدرب بورنموث.

وقاد البرتغالي نونو سانتو فريقه نوتنجهام فورست إلى تحقيق إنجاز تاريخي، حيث وصل بالفريق إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ عام 1994، حيث أنهت كتيبة سانتو عام 2024 في وصافة البريميرليج.

وحقق نوتنجهام 5 انتصارات في 6 مباريات خلال شهر ديسمبر، من بينها 3 مباريات متتالية حافظ فيها الفريق على نظافة شباكه حتى نهاية الشهر.

أما إيدي هاو، فقد نجح في قيادة نيوكاسل يونايتد للتقدم من المركز العاشر إلى المركز الخامس في جدول الترتيب خلال شهر ديسمبر.

وحقق نيوكاسل 4 انتصارات وتعادلًا واحدًا في 6 مباريات، من بينها تعادل ثمين مع المتصدر ليفربول.

وقدم أندوني إيراولا أداء رائعًا مع بورنموث، حيث قاد الفريق للارتقاء من النصف الثاني من جدول الترتيب إلى المركز السابع.