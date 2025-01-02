مدير تعليم القاهرة تتفقد انتظام امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بالفصل الدراسي الأول

انطلقت امتحانات صفوف النقل بتعليم القاهرة وسط أجواء من التنظيم والاستعدادت الجيدة لضمان سير العملية الامتحانية بنظام وكفاءة.

حيث قامت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الخميس بجولة تفقدية مفاجئة بعدد من مدارس القاهرة لمتابعة انتظام العملية التعليمية للصفين الأول و الثانى الابتدائى ومتابعة امتحانات النقل لجميع المراحل الدراسية بالإدارات التعليمية الاتية :

( المقطم _ النزهة _ غرب مدينة نصر)

ويؤدي طلاب صفوف النقل بالقاهرة امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع من اليوم الخميس ٢٠٢٥/١/٢ إلى الخميس ٢٠٢٥/١/٩

ووجهت المديرية اتباع كافة القواعد والتعليمات الوزارية المنظمة بشأن امتحانات نصف العام الدراسى وهى كالآتي:

منع دخول الهواتف المحمولة .

التزام جميع الطلاب بالزى المدرسى .

الالتزام بمواعيد الحضور وعدم التأخير حيث أنها مواد نجاح ورسوب ولاتضاف إلى المجموع.

واستهلت " مدير المديرية " الجولة التفقدية المفاجئة لمدرسة تحيا مصر (٣)

التابعة لإدارة المقطم التعليمية، وتابعت كشف الحضور والغياب للمعلمين ثم توجهت بجولة تفقدية إلى فصول الصفين الأول والثانى الابتدائي لمتابعة سير العملية التعليمية ومتابعة تنفيذ المناهج الدراسية.

كما تابعت تنفيذ خطط المراجعات التعليمية بما يتناسب مع مستويات الطلاب، وناقشت مع المعلمين آليات التقييمات الأسبوعية، وكيفية تحليل النتائج لتحسين الأداء.

وأشادت بالجهود المبذولة من قبل المعلمين في دعم الطلاب و التزامهم بالحضور وتعزيز مستوياتهم الدراسية ، بالإضافة إلى الاطلاع على سير المراجعات التعليمية داخل الفصول وتعزيز مستوياتهم الدراسية.

واطمأنت على اللجان اﻻمتحانية لصفوف النقل (الرابع والخامس والسادس ).



وفي ختام الجولة أشادت مدير المديرية بجهود المعلمين والإداريين في دعم الطلاب والتزامهم على الحضور والمراجعات مشددًة على أهمية استمرارية المراجعات والتقييمات لضمان تقدم العملية التعليمية وتحقيق أهدافها.

ثم توجهت إلى مدرسة الشهيد محمد رفعت الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة النزهة التعليمية.

وقد تفقدت سير العملية الامتحانية والتأكد من التزام اللجان بالاجراءات التنظيمية والتعليمية.

وأكدت سماح إبراهيم حرص المديرية على توفير بيئة مناسبة للطلاب خلال الامتحانات، كما شددت على أهمية التعامل الفورى مع أى عقبات قد تواجه اللجان لضمان نجاح العملية الامتحانية.

كما توجهت إلى مدرسة محمد رفعت المشتركة للتعليم الأساسي بإدارة غرب مدينة نصر التعليمية، وتابعت سير العملية التعليمية للصفين الأول والثاني الابتدائي والتزام المعلمين بالمراجعات للمواد الدراسية و التزامهم بتعليمات وزارة التربية والتعليم.

وتفقدت لجان الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي لمتابعة سير العملية الامتحانية واطمأنت على توفير الأجواء الملائمة للطلاب إلى جانب الالتزام بالإجراءات التعليمية.