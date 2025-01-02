البنك الأهلي ومجموعة العربي يوقعان اتفاقية لتوفير حلول تمويلية مبتكرة للتجار

أعلن البنك الأهلي المصري ومجموعة العربي عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك بهدف تمويل تجار المجموعة من خلال بطاقة ائتمان الشركات B2B الخاصة بالبنك من خلال تقديم التسهيلات المصرفية والتمويلية لهم وتوفير حلول تكنولوجية حديثة لتعاملات الشركة المالية مع عملائها من التجار بتنفيذ تكنولوجي من خلال شركة سلاسل الموردين للحلول التكنولوجية.

حضــر التوقيع محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري وسهى التركي ويحيى أبو الفتوح نائبا الرئيس التنفيذي للبنــك الأهلــي المصــري والمهندس إبراهيم العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي والمهندس محمد العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي والمهندس اسلام العربي مدير عام قطاع مبيعات التجزئة، وكريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع وهالة حلمي رئيس المنتجات والشمول المالي بالبنك الأهلي المصري والمهندس عادل البوصيلي الرئيس التنفيذي لشركة سلاسل الموردين للحلول التكنولوجية، وفرق العمل المختصة من البنك الأهلي المصري ومجموعة العربي وعدد من كبار التجار والموزعين وفريق عمل شركة سلاسل .

دعم التجار وتعزيز التحول الرقمي

حيث أكد محمد الاتربي حرص البنك الأهلي المصري المتنامي على توفير منتجات وخدمات مصرفية وتمويلية لكافة فئات العملاء الحاليين والمرتقبين من التجار بما يساهم في تلبية احتياجاتهم، مشيرا الى أهمية التعاون مع مجموعة العربي كونها من كبرى الشركات العاملة في السوق المصري والتي تضم عدداً كبيراً من تجار التجزئة والجملة الى جانب كبار الموزعين الرئيسيين في جميع محافظات مصر، حيث تعزز تلك الاتفاقية إستراتيجية البنك في التوسع في ميكنة المدفوعات والمتحصلات بشكل عام بما يتماشى مع خطط وتوجهات البنك المركزي المصري في التحول الرقمي والتحول الى مجتمع أقل إعتماداً علي النقد وتدعيم الشمول المالي، وخاصة من خلال استقطاب شريحة جديدة من التجار من غير المتعاملين مع القطاع المصرفي.

رقمنة التعاملات المالية

وأعرب المهندس إبراهيم العربي عن اعتزازه بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، مشيدا بالتوجه الإيجابي والرائد للبنك في دعم الصناعات المصرية باعتباره احد الركائز الأساسية للنهوض بالاقتصاد القومي، من خلال تسهيل عمليات السداد الالكتروني التي قامت به شركة سلاسل الموردين للحلول التكنولوجية من رقمنة وميكنة عمليات السداد للأعمال التجارية التي تتم مع كافة فئات التجار الكبيرة والمتوسطة والصغيرة من موزعين وتجار الجملة والتجزئة بكل سهولة وبأعلى معدلات الأمان للأطراف المتعاملين، وذلك من خلال منظومة أعمال ال B2B للمدفوعات الرقمية التي تهدف لدعم أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعملاء وموزعي مجموعة العربي.

ابتكار حلول مالية جديدة

وأشارت سهى التركي الى سعي البنك المستمر والمتنامي لتعزيز سبل التعاون مع عملاء الشركات الكبرى والتخطيط الدائم لابتكار حلول مالية غير تقليدية في كافة المجالات المصرفية وإطلاق عدد من الشراكات الناجحة بمختلف القطاعات الى منظومة أعمال الـ B2B مع كبرى الشركات التي تتعامل مع كبار التجار والموزعين في أنحاء الجمهورية، ومنها التعاون مع مجموعة العربي التي تعد احدى أكبر الشركات الرائدة في السوق المصري في صناعة الأجهزة الكهربائية والمنزلية، حيث يتم اصدار بطاقات ائتمان الشركاتB2B للتجار بما يساهم في تمويل رأس المال العامل للتجار وزيادة المبيعات وبالتالي زيادة معدلات الإنتاج والتصدير بما يساهم في تنمية الصناعات الوطنية،.

وأضاف المهندس محمد العربي على أن البروتوكول الموقع هو خطوة جديده في الشراكة مع البنك الأهلي المصري، مؤكدا على ثقته من النتائج الإيجابية التي ستسفر عنها هذه الشراكه خاصه في إطار التوسع في دعم التجار والموزعين وهو ما يؤثر بالإيجاب على الاقتصاد المصرى.

تسهيلات ائتمانية مميزة

ومن جانبه أكد كريم سوس على حرص البنك الأهلي المصري على التيسير على العملاء من التجار وكبار الموزعين في كافة المستندات المطلوبة للانضمام لتلك الخدمة الجديدة، مشيرا الى ان بطاقة ائتمان الشركات B2B تصدر بحدود ائتمانية مرتفعة وفقا واحتياج كل تاجر بالإضافة الى فترة سماح تصل الى 55 يوم بدون فوائد بالإضافة الي الاستفادة من كافة الخدمات والمنتجات المصرفية الأخرى، حيث يدرك البنك الأهلي المصري مسئوليته تجاه شريحة التجار من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد أحد المحركات الأولية لحركة الاقتصاد القومي، واستكمالاً لأسبقيته في دعم الصناعات المحلية.