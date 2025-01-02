رئيس جامعة الفيوم يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي

قام الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، يرافقه الدكتور عرفة صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاصم فؤاد العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب، بتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ في مختلف كليات الجامعة، للاطمئنان على حسن سير العملية الامتحانية، وذلك اليوم الخميس.

شملت الجولة تفقد اللجان الامتحانية الخاصة بالفرق الدراسية الأساسية، وأيضًا اللجان الخاصة بالدراسات العليا، ولجان المكفوفين بعدد من الكليات، منها كلية التربية للطفولة المبكرة، وكلية الآداب، والخدمة الاجتماعية، والألسن، والعلوم، ومعهد التمريض.

كما قام بتفقد الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب وكلية طب الأسنان بالمجمع الطبي، بالإضافة إلى متابعة أعمال الكنترولات وغرف التحكم ومراقبة الكاميرات بالمعامل الإلكترونية، فضلاً عن تفقد مركز رعاية المكفوفين.

ومن جانبه، وجه الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس الجامعة، بضرورة توافر المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، والتأكد من وجود أستاذ المادة، والتنبيه على توفير لجان خاصة بذوي الإعاقة.

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