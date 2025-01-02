حبس متهم بدهس شخص والتسبب في وفاته بدار السلام

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بحبس متهم بدهس عامل عن طريق الخطأ، مما أدى إلى مصرعه، وقيادة دراجة نارية بدون لوحات معدنية، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وعرضه علي الطب الشرعي لبيان تعاطيه للمخدرات، والتحفظ علي الدراجة النارية، والاستعلام عنها بالمرور.

لقى عامل مصرعه دهسا أسفل عجلات دراجة نارية بمنطقة دار السلام.

تلقى قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوفاة أحد الأشخاص بدائرة القسم متأثراً بإصابته إثر اصطدام دراجة نارية مجهولة به ولاذ قائدها بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عامل، مقيم بدائرة القسم وبحوزته الدراجة النارية ملكه "بدون لوحات معدنية"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وعلل هروبه خشية تعرضه للمسائلة القانونية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية .