كيف يعود الشعر بعد العلاج الكيميائي وطرق تسريعه؟

العلاج الكيميائي لا يستهدف الخلايا السرطانية فقط، بل يؤثر أيضًا على خلايا الجسم السليمة، بما في ذلك خلايا بصيلات الشعر المسؤولة عن نموه.

لهذا السبب، يعاني معظم المرضى الذين يخضعون للعلاج الكيميائي من تساقط الشعر جزئيًا أو كليًا، وتبرز “البوابة نيوز” كيف يعود الشعر بعد العلاج وفقا لـ medicalnewstoday.

مدة نمو الشعر بعد العلاج الكيميائي:

• يبدأ تساقط الشعر عادةً بعد أسبوع إلى ثلاثة أسابيع من بدء العلاج الكيميائي، ويصل ذروته بعد شهر إلى شهرين.

• بعد انتهاء العلاج، يستغرق الجسم وقتًا للتخلص من الأدوية الكيميائية، لذلك لا يبدأ الشعر بالنمو فورًا.

في معظم الحالات:

• يظهر شعر خفيف وزغبي بعد حوالي 3-4 أسابيع من آخر جرعة علاج.

• يبدأ الشعر الحقيقي بالنمو بشكل ملحوظ بعد 4-6 أسابيع.

• بحلول 2-3 أشهر، قد يصل طول الشعر إلى حوالي بوصة واحدة.

• خلال 3-6 أشهر، يمكن أن ينمو 2-3 بوصات إضافية، مما يغطي البقع الصلعاء.

• بعد عام، قد يصل طول الشعر إلى 4-6 بوصات، ويصبح قابلاً للتصفيف.

التغيرات في طبيعة الشعر بعد العلاج:

• قد ينمو الشعر في البداية بشكل رقيق وزغبي، ثم يدخل في دورة نمو أكثر انتظامًا مع مرور الوقت.

• قد تختلف طبيعة الشعر الجديد من حيث:

• الملمس: قد يصبح الشعر أكثر تجعدًا أو تموجًا.

• اللون: قد يظهر بلون مختلف، مثل الأبيض أو الرمادي.

• السماكة: قد يصبح الشعر أرق أو أكثر كثافة.

• في معظم الحالات، تكون هذه التغيرات مؤقتة، لكنها قد تصبح دائمة لدى البعض.

الخيارات لتقليل تساقط الشعر:

• تقنية تبريد فروة الرأس: يساعد نظام التبريد “ديجنيكاب” على تقليل فقدان الشعر أثناء العلاج الكيميائي من خلال تبريد فروة الرأس.

طرق العناية بالشعر بعد العلاج:

للحفاظ على صحة الشعر وتسريع نموه:

1. قلل من تمشيط الشعر أو شده بقوة.

2. تجنب استخدام مجففات الشعر والحرارة العالية.

3. امتنع عن استخدام الصبغات الكيميائية لعدة أشهر بعد العلاج.

4. استخدم واقي الشمس لحماية فروة الرأس من الأشعة فوق البنفسجية.

تحفيز نمو الشعر:

• الأدوية:

• يُستخدم المينوكسيديل لتسريع نمو الشعر وتقليل تساقطه.

• يمكن مناقشة استخدامه مع الطبيب لتقييم الفوائد والمخاطر.

• علاجات أخرى:

• حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية.

• التحفيز الضوئي لبصيلات الشعر (Photobiomodulation).



بدائل مؤقتة:

• يمكن للمرضى استخدام الشعر المستعار أو أغطية الرأس كحل عملي ومريح أثناء فترة إعادة نمو الشعر.

عادةً ما يعود الشعر إلى طبيعته تدريجيًا بعد العلاج الكيميائي، لكن من المهم متابعة الطبيب لتقييم أي تغيرات أو للحصول على استشارات إضافية بشأن العناية بالشعر.