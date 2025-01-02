وزير الرياضة ومحافظ مطروح يتفقدان مركز تدريب الكشافة البحرية

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مركز تدريب الكشافة البحرية، وذلك في مستهل برنامج زيارته للمحافظة، والذي يتضمن العديد من المنشآت الشبابية والرياضية بمحافظة مطروح.

ويتكون المشروع من 40 غرفة سعة 80 سرير ومطبخ وصاله طعام و2 محزن، ودورات مياه، وساحة انتظار للسيارات، ومبني إداري ومخيم كشفي بعدد 8 خيم كبيرة.

وأكد وزير الشباب والرياضة على أهمية دور الكشافة في تنمية الشباب وبناء مجتمعات قوية، وغرس القيم النبيلة والمواطنة الصالحة لديهم، بالإضافة إلى إبراز إسهامات الكشافة فى العمل التطوعى، والمساهمة فى التنمية المستدامة.

وأشار وزير الشباب أن الحركة الكشفية هي أكثر من مجرد حركة شبابية، إنها فلسفة حياة تقوم على القيم النبيلة والمبادئ السامية، مثل العمل التطوعي، والخدمة المجتمعية، والولاء للوطن، والاحترام المتبادل بين الشعوب والثقافات، مؤكدا على أهمية مركز تدريب الكشافة البحرية في استقبال المعسكرات الكشفية من كافة محافظات الجمهورية.

ومن المقرر أن يشمل برنامج زيارة وزير الشباب والرياضة لمحافظة مطروح، عقد لقاء مفتوح بمكتبة مصر العامة مع شباب المحافظة (أعضاء الهيئة البرلمانية، رؤساء الأندية ومراكز الشباب، أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ وبرلمان الشباب والطلائع، الكيانات الشبابية، خريجي أكاديمية ناصر، أعضاء أندية التطوع، ونادي القيادات الشبابية).

كما يشمل برنامج الزيارة، افتتاح الملعب الخماسي بمركز شباب مطروح، وحضور مباراة كرة القدم في تصفيات أولمبياد المحافظات الحدودية، وتفقد الأنشطة الكشفية وأنشطة الجوالة بمركز شباب ومطروح، وتفقد معرض منتجات أندية الفتاة والمرأه، ومعرض المبادرات الفائزة ببرنامج نتشارك للمبادرات المجتمعية، ومعرض الفنون التشكيلية، والنادي الثقافي، وكذلك مباراة كرة اليد ضمن تصفيات أولمبياد المحافظات الحدودية بمطروح، وعروض المشروع القومي للبطل الأوليمبي في لعبة الجودو، بالإضافة إلى المشروع القومي الف بنت ألف حلم، وعرض رياضي لفريق اللياقة البدنية.

ويتضمن أيضا برنامج الزيارة تفقد فعاليات برنامج يلا كامب بمدينة سيوة، والمشاركة في مهرجان المشي، وتفقد تدريبات اللياقة البدنية للشوارع والميادين العامة، وجولة بقلعة شالي ومتحف التراث، والتوجه لمركز التخاطب والتكامل الحسي، وتفقد فعاليات برنامج الرياضة من أجل التنمية (لياقتي مهارتي) بمركز شباب سيوة، وحضورة الندوة التثقيفية للاتحادات النوعية بحضور شباب وشيوخ وعواقل وقيادات وشيوخ وعواقل واحة سيوة بالقرية الاولمبية بالقوات المسلحة.