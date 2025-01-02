خلال جولته بسوق "اليوم الواحد".. محافظ كفرالشيخ يستمع لطلبات أهالي فوه

استمع اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، إلى طلبات ومقترحات عدد من أهالى مركز فوه، بشأن عدد من الخدمات، مؤكدًا أن «خدمة المواطنين هدفه الأسمىٰ وغايته الأولى، وأن المواطن هو أساس التنمية ونعمل لأجل تحسين الخدمات المقدمة، وتوفير حياة كريمة له، وهذه مهمتنا الأساسية».

وشدد محافظ كفرالشيخ، على أهمية الاستماع إلى احتياجات الأهالي والعمل على حل مشاكلهم ميدانيًا بشكلٍ جادٍ وفعّال، لافتًا إلى جهود المحافظة لتحسين جودة الحياة في كافة المجالات والقطاعات.

وكلف محافظ كفرالشيخ؛ بفتح جميع قنوات التواصل لاستقبال شكاوى وطلبات المواطنين ليتم بحثها ووضع الحلول العاجلة لها، بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء محمد عمار رئيس مركز ومدينة فوه، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين، مؤكدًا على أهمية التواصل المباشر مع المواطنين لحل مشكالهم، مشيرًا إلى تخصيص خطي طوارئ 114 و0473220792 لتلقي الشكاوى والمقترحات على مدار الساعة.

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