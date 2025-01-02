تأمين طبي شامل ورفع درجة الاستعداد بعيد الميلاد ورأس السنة بالبحر الأحمر

تابع الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، جهود التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد، من خلال انتشار الفرق الطبية بالعيادات المتنقلة والفرق الصحية بالمحافظة، وفى كنائس الأنبا شنوده والشهيد أبانوب.

وذلك في إطار توجيهات، الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ورعاية محافظ البحر الأحمر.

كما أعلن الدكتور العربي عن رفع درجة الاستعداد في جميع المنشآت الصحية بالمحافظة لضمان تقديم خدمات صحية متميزة.

وأكد الدكتور اسماعيل العربى متابعة المبادرات الرئاسية، مثل: مبادرة بداية لتقديم الخدمات الطبية في التخصصات المختلفة - الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي ودعم صحة المرأة - الكشف المبكر عن سرطان الثدي ودعم صحة الأم والجنين".

كما تم توقيع الكشف الطبي وتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين، بجانب تنفيذ حملات توعية وتثقيف صحي من خلال فرق التثقيف الصحي والإعلام والتربية السكانية. وأشاد الدكتور اسماعيل العربى بانتشار العيادات المتنقلة في كل مراكز ومدن المحافظة لضمان وصول الخدمة الصحية إلى جميع المواطنين.

وأكد الدكتور إسماعيل العربي على المتابعة المستمرة لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة، مشددًا على جاهزية كافة الفرق الطبية والمنشآت الصحية خلال فترة الاحتفالات.

واضاف العربي، أن وزارة الصحة والسكان مستمرة في تقديم خدماتها لضمان صحة وسلامة المواطنين خلال هذه المناسبات السعيدة.