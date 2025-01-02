بسبب جلسة تصوير.. سيرين عبدالنور تتصدر تريند جوجل

تصدر اسم الفنانة سيرين عبدالنور، تريند محرك البحث جوجل، بعد خضوعها لجلسة تصوير جديدة، نالت بها إعجاب الجمهور.

ونشرت الصور، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "متفائلين بالسنة الجديدة، آخر صور 2024"، وظهرت سيرين، بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستانا طويلا باللون البيج.

ورد المتابعون عليها: "الجمال الطبيعي، كل عام أنتِ جميلة الجميلات، ربنا يحميكِ ويحفظك، قمر يا حبيبتي، أنيقة ورقيقة، إن شاء الله سنة حلوة على الكل زي حلاوتك".

كان آخر أعمال الفنانة سيرين عبد النور، مسلسل "النسيان"، إخراج الفوز طنجور، سيناريو وحوار شادي كيوان.