رئيس مدينة مرسى علم يشهد حفل ختام تنشيط السياحة الرياضية

شهد اللواء حازم خليل رئيس مدينة مرسى علم حفل ختام فاعليات مهرجان السياحة الرياضية و البولو بيتش المقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بمدينة مرسي علم، وذلك بهدف تنشيط السياحة الرياضية .

وحضر حفل ختام فاعليات مهرجان السياحة الرياضية، اللواء دكتور أحمد حسام نائب رئيس الاتحاد المصري للترايثلون ( الثلاثي ) و عضو اتحاد البحر الابيض للعبة، وفراج عبد المقصود مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، وعدد من المستثمرين و رجال الأعمال المهتمين بمجالات السياحة.

كما أشار رئيس المدينة، إلى أهمية تنظيم مثل هذه المهرجانات لدورها في تعظيم وتحفيز قدرات الشباب والأطفال وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد والتفوق الرياضي و مالها من مردود على تنمية السياحة الرياضية.

ووجه خليل الشكر للمسئولين عن التنظيم الذي أدى إلى ظهور المهرجان على الوجه اللائق.

وفي ختام الفاعليات قام رئيس المدينة، والحضور بتسليم الكؤوس للفرق الفائزة وتوزيع الجوائز وتكريم المشاركين من اللاعبين و المدربين و الاداريين.

وأوضح فراج عبد المقصود مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحر الأحمر أن تنظيم مثل هذه المهرجانات له مردود ايجابي في الترويج للسياحة في المدينة بشكل غير مباشر، وأن مديرية الشباب والرياضة لا تدخر جهدا لنشر الرياضات المختلفة وتشجيعها وتقدم لها كل الدعم المطلوب.

وجاء ذلك في ضوء توجيهات محافظ البحر الأحمر بالاهتمام بانشطة الشباب والرياضة بمدن المحافظة.