مطرانية الجيزة تصلي من أجل العام الجديد

ترأس الأنبـا ثيؤدوسيوس أسقف الجيزة احتفالات مطرانية الجيزة "كنيسة مارجرجس بالجيزة" برأس السنة الميلادية وشاركه في الصلاة آباء الكنيسة من بينهم القمص ديفيد ميشيل، القس اغسطين عفت، القس دوماديوس مجدي ولفيف من الاباء الكهنة

هنأ الأنبـا ثيؤدوسيوس أسقف الجيزة الأقباط بمناسبة نهاية عام 2024 وبداية العام الميلادي الجديد، مشيرًا إلى أن اليوم فرصة طيبة لشكر الله على كل شيء خلال العام الماضي، وتذكر اللحظات السعيدة، وكذلك استقبال العام الجديد بالصلاة.

وتركزت كلمة الانبا ثيؤديسيوس في هذه المناسبة أن يبارك الله هذه السنة ويملؤها بالبر والخير والمحبة والسلام في كل أنحاء مصر والعالم كله.

والصلاة بقلوب حارة ودموع من أجل مناطق الصراعات والتعزية لكل اهالي الشهداء أو من فقدوا أحباء لهم ، والصلاة ايضا من اجل الجرحي والمصابين.

‎كما شهدت الكنيسة تأمينا مكثفا من رجال الشرطة أمام الكنائس ووضع بوابات إلكترونية لكشف المفرقعات ووضع حواجز مرورية لمنع أى سيارة من الوقوف أو المرور في الشارع الذي تقع به الكنيسة.

وحرص الأطفال على ارتداء الزي ذي اللون الأحمر والأخضر والأبيض، وهي الألوان المستوحاة من احتفالات الكريسماس وبابا نويل، وقاموا بالتقاط الصور التذكارية معا في الكنيسة وذلك في أجواء من السعادة بحلول العام الجديد.

وتزينت الكنيسة بزينة أعياد الميلاد “المزود” وأشجار الكريسماس، و حرص شعب الكنيسة على اصطحاب أطفالهم إلى المطرانية والتقاط الصور التذكارية والاستمتاع بصلوات واحتفالات عيد الميلاد

‎وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات رأس السنة الميلادية 2025 في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية تبدأ الصلوات بصلاة نصف الليل، تلاها تسبحة كيهكية ويشاركه في الصلاة الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية الأنبا بافلي أسقف المنتزه، والأنبا إيلاريون اسقف غرب الإسكندرية، والأنبا هرمينا اسقف شرق الإسكندرية، إلى جانب مشاركة كهنة الكاتدرائية.

‎ كما تنطلق الصلوات من أجل أن يعم السلام في أرجاء المسكونة، والتعزية لكل أهالي الشهداء، أو من فقدوا أحباء لهم، والصلاة أيضا من أجل الجرحى والمصابين.

يشارك الحضور في ترديد الترانيم الروحية والألحان التي تعكس الفرح والامتنان، مما يعزز من الروابط بين الأعضاء داخل الكنيسة.

بعد انتهاء صلوات التسبحة، يتولى البابا تواضروس الثاني، برفقة الأساقفة والشعب القبطي، قيادة صلوات القداس الإلهي لرأس السنة الميلادية.

واستمر القداس حتى صباح يوم 1 يناير 2025، ليكون فرصة للمؤمنين للتعبير عن آمالهم وتطلعاتهم للعام الجديد، مُعبرين عن رغبتهم في بداية جديدة مليئة بالبركات الروحية.

‎صلت الكنائس المصرية الثلاث، ليلة رأس السنة الميلادية، وسط ترانيم وتراتيل وألحان الميلاد التي انشد بها عدد فرق الترانيم، على رجاء الأمل.

‎كما انطلقت الصلوات من أجل ان يعم السلام في ارجاء المسكونة ، والتعزية لكل اهالي الشهداء أو من فقدوا أحباء لهم ، والصلاة ايضا من اجل الجرحي والمصابين.