إصابة 30 عاملًا إثر انقلاب أتوبيس بالعلمين

أصيب 30 عاملًا بإصابات متنوعة، اليوم الخميس، إثر وقوع حادث انقلاب أتوبيس خاص بنقل عمال إحدى الشركات العاملة بنطاق مدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح، وذلك أمام الحي اللاتيني، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العلمين النموذجي لتلقي العلاج اللازم.

حيث استقبل مستشفى العلمين النموذجي بمحافظة مطروح، 30 مصابًا نتيجة الحادث المشار إليه، وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم من إسعافات واشعات.

وأفاد مصدر طبي أن بعض المصابين تحسنت حالاتهم، ويخضع الباقين لإجراء الفحوصات والتدخلات الجراحية اللازمة، وحالاتهم بالمستقرة.