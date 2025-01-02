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الخميس 02 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الشناوي: الأهلي لديه الحافز لتحقيق نتيجة إيجابية أمام شباب بلوزداد

محمد الشناوي
محمد الشناوي
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أكد محمد الشناوي، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الفريق جاهز لخوض مباراة شباب بلوزداد غدا في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وأن الفريق أغلق نتيجة المباراة التي جمعت الفريقين بالقاهرة؛ من أجل تحقيق نتيجة إيجابية والعودة بالثلاث نقاط والاستمرار في صدارة المجموعة. 
وأضاف الشناوي: الأهلي لديه خبرات كبيرة وقادر على التعامل مع جميع ظروف المباراة، واللاعبون الكبار يتحدثون باستمرار مع زملائهم؛ لتحفيزهم وخلق دوافع جديدة، والجميع لديهم حافز قوي لتحقيق الفوز على شباب بلوزداد غدا.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره نادي شباب بلوزداد غدا الجمعة  في الجزائر في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

حكام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد 

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، طاقم حكام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويدير مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد طاقم حكام من الصومال كالتالي:

حكم الساحة: عمر عبد القادر أرتان

المساعد الأول: حمزة حاجي عبدي

المساعد الثاني: موليد راجي علي

الحكم الرابع: أحمد حسن حسين أحمد.

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