عقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اجتماعًا، اليوم الخميس، مع مجلس إدارة النادي المصري ممثلًا في نائبي الرئيس، رجب عبد القادر، والحسيني أبو قمر.

لحظة عرض المشروع الاستثماري للنادي المصري

تفاصيل المشروع الاستثماري الضخم للنادي المصري

وعُرض، خلال الاجتماع، تصميمات المشروع الاستثماري الضخم الذي سيقام بجوار مشروع ستاد النادي المصري الجديد والذي سيضم فندقًا يسع لنحو 500 غرفة إضافة إلى الأجنحة المميزة، ومول تجاري يضم مجموعة كبيرة من المطاعم وعددًا من الأنشطة التجارية المختلفة وكذلك مجمع سينمات يضم 4 دور سينما، بالإضافة إلى 4 قاعات كبرى للاحتفالات وبرج إداري يضم 144 وحدة إدارية ومجمع لحمامات السباحة يشمل 3 حمامات مختلفي المساحة والاستخدام، كما يشمل المشروع أيضًا جراجًا للسيارات تحت الأرض يسع لعدد ضخم من السيارات.

وكان كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، كلف أحد المكاتب الاستشارية الكبرى وذلك لسرعة تنفيذ المشروع فور اتمام كافة الإجراءات المتعلقة بتخصيص الأرض وتراخيص البناء لهذا المشروع الضخم، والذي سيدر دخلًا ماديًا ضخمًا، يسهم من ناحية في توفير كافة المتطلبات والنفقات المتزايدة للنادي المصري، كما يسهم من ناحية أخرى في توفير ألاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء بورسعيد.