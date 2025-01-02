بعد توقعات بانفصالها.. نجوى كرم توجه رساله قوية لـ ليلى عبداللطيف

وجهت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، رسالة قوية لخبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف، وذلك بعدما زعمت أن زواج نجوى من رجل الأعمال عمر الدهماني سيكون "على المحك" في عام 2025.

وأعربت نجوى كرم عن استيائها وذلك خلال تصريحات تليفزيونية وقالت: "لا تتاجري بالقلوب، اشتغلي على قدك لكن لا تتاجري بعلم الله، والله شيء يضحك، ولا أصدق مثل هذه التوقعات، وما حدا بيعرف بكل شيء إلا رب العالمين".

وأكدت نجوى أن القلوب ملك لأصحابها فقط، مشيرة إلى أن حياتها الشخصية ليست مادة للتكهنات.

وتابعت نجوى: "إذا علاقتي ستكون على المحك، فهذا سيكون فقط عندما يتوقف قلبي عن الخفقان. الانفصال بيتم لما القلب يوقف".