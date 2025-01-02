مارسيل كولر: مباراة شباب بلوزداد صعبة والأهلي قادر على التعامل مع جميع الاحتمالات

قال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الفريق يخوض غدا مباراة صعبة أمام فريق شباب بلوزداد، مؤكدا أن المنافس فريق قوي ويمتلك عناصر جيدة وأن صعوبة المباراة تضاعفت، في ظل موقف شباب بلوزداد، في المجموعة والذي وضعه تحت ضغط كبير.

وأضاف كولر خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن المباراة، أن شباب بلوزداد أظهر في الشوط الأول خلال اللقاء الذي جمعه مع الأهلي بالقاهرة أنه فريق يؤدي بقوة، كما قدم مستويات جيدة في الشوط الثاني للمباراة التي جمعته مع أورلاندو بيراتس، رغم الخسارة، وهو ما يستلزم من الأهلي العمل بتركيز شديد خلال مباراة الغد.

وأوضح أن الأهلي جاهز للمباراة، وتمت دارسة كل الاحتمالات، خاصة أن شباب بلوزداد سوف يسعى بكل بقوة لتحقيق نتيجة إيجابية مستغلا بالطبع عاملي الأرض والجماهير؛ ولكننا قادرون على تجاوز المباراة وتحقيق الفوز أو على الأقل العودة بنقطة التعادل.

وأشار كولر إلى أنه تحدث مع اللاعبين عقب مباراة الفريقين بالقاهرة، وشدد على ضرورة طي هذه الصفحة والعمل بكل تركيز في مباراة الفريقين غدا، مؤكدا أن الأهلي لديه خبرات كبيرة وقادر على التعامل مع جميع ظروف المباراة.

وعن الغيابات الأهلي أجاب كولر أنه اعتاد على التعامل مع مثل هذه الظروف، وأن الفريق يمتك ٣٢ لاعبا على نفس المستوى، ومن الوارد حدوث بعض الإصابات؛ نتيجة لضغط المباريات، وأنه دائم الحديث مع اللاعبين في هذه النقطة لتجاوزها وتقديم المستويات التي تليق بفريق في قوة وحجم الأهلي.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره نادي شباب بلوزداد غدا الجمعة في الجزائر في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

حكام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، طاقم حكام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويدير مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد طاقم حكام من الصومال كالتالي:

حكم الساحة: عمر عبد القادر أرتان

المساعد الأول: حمزة حاجي عبدي

المساعد الثاني: موليد راجي علي

الحكم الرابع: أحمد حسن حسين أحمد.