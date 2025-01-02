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الخميس 02 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جولة تفقدية لسوق اليوم الواحد للمزارعين بالإسكندرية للتأكد من توافر السلع

سوق اليوم الواحد
سوق اليوم الواحد بالاسكندرية
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قام صباح اليوم الدكتور مصطفى العرابي رئيس حي وسط بالإسكندرية بجولة تفقدية داخل سوق اليوم الواحد المقام بجراج سينما امير بمحطة الرمل.

وشهد السوق  إقبالا كبيرا من المواطنين علي شراء الخضراوات والفاكهة  واللحوم والدواجن والسلع الأساسية ،وحرص العرابي علي الاستماع إلي مرتادي السوق ،والتعرف علي مدي رضاهم عن الاسعار وجودة السلع المقدمة ، و علي متابعة الاسعار والتأكيد على ضرورة  وجود قائمة معلنة بها في واجهة كل باكية ،كما تحدث مع البائعين عن مقترحاتهم وتطلعاتهم ،مؤكدا علي متابعته الأسبوعية للسوق ،لتحقيق الالتزام باهدافه.

ويذكر أن سوق اليوم الواحد بحي وسط يقام كل خميس من التاسعة صباحا حتي الخامسة مساء، بالتعاون بين محافظة الإسكندرية والغرفة التجارية ، في إطار حرص المحافظة علي تقليل حلقات التداول الوسيطة للسلع  بين التجار والمستهلكين  وإتاحة السلع من البائع مباشرة إلى المستهلك بأسعار مخفضة . للسيطرة على الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل  المواطنين، وجاري المتابعة.

وجاء ذلك في إطار  المتابعة الميدانية الدورية لسوق اليوم الواحد بحي وسط  للتأكد من توافر السلع المختلفة بالكميات اللازمة والاسعار المناسبة للمواطنين.

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