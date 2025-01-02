توزيع مساعدات غذائية وبطاطين على أهالي حلايب وشلاتين في إطار الجهود المجتمعية

وصلت إلى مدينتي حلايب وشلاتين مساعدات عينية مقدمة من مؤسسة "مصر الخير"، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني لدعم المناطق الأكثر احتياجًا.

وتضمنت المساعدات 1000 كرتونة مواد غذائية و1000 بطانية، حيث سيتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا من أهالي المدينتين.

وتم تنظيم عملية التوزيع بحضور مندوبين عن مؤسسة "مصر الخير" بالتنسيق مع فريق عمل مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة البحر الأحمر، ومدير إدارة الشلاتين الاجتماعية، بالإضافة إلى فريق عمل الضمان الاجتماعي. تأتي هذه الجهود بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وفق آلية منظمة وشفافة.

وسيتم تشكيل لجنة متخصصة للإشراف على عملية التوزيع، حيث ستقوم اللجنة بزيارة أماكن إقامة الأسر المستحقة لتسليم المساعدات بشكل مباشر، مما يضمن توفير الدعم في بيئة ملائمة للأهالي وبما يحفظ كرامتهم.

وتعكس هذه المبادرة التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتعزيز قيم التكافل الاجتماعي والوقوف بجانب الفئات الأكثر احتياجًا، بما يساهم في تخفيف الأعباء وتحسين مستوى المعيشة في هذه المناطق.

هذا وتؤكد مؤسسة "مصر الخير" على التزامها بمواصلة دعم الجهود التنموية في مختلف أنحاء الجمهورية، خاصة في المناطق الحدودية والنائية، تحقيقًا لرؤية الدولة في الوصول إلى مجتمع متكامل ومتكاتف.