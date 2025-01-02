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الخميس 02 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ الجيزة يستقبل وكيل "الشباب" عقب تكليفه مديرًا للمديرية بالفيوم لتهنئته بالمنصب الجديد

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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استقبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة  عادل فهمي وكيل مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة السابق وذلك بعد صدور قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتكليفه مديراً لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الفيوم وذلك لتكريمه على جهوده خلال فترة عمله والتي ساهمت في تطوير قطاع الشباب والرياضة بالمحافظة.

وخلال اللقاء أثنى محافظ الجيزة على الأداء المتميز للسيد عادل فهمي مشيرًا إلى أن الجهود التي بذلها بالتعاون مع مدراء مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة على مدار فترة عملة أسهمت بشكل مباشر في تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج الرياضية والشبابية التي لاقت نجاحًا كبيرًا على مستوى المحافظة متمنياً له مزيداً من النجاح والتقدم.

محافظ الجيزة يستقبل وكيل مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة عقب تكليفه مديرا لمديرية الشباب والرياضة بالفيوم أستقبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عادل فهمي وكيل مديرية الشباب والرياضة