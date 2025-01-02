وكيل تعليم بني سويف تناقش إجراءات الاستعداد لامتحانات نصف العام لسنوات النقل

ناقشت الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف ،الإجراءات والخطوات التي اتخذتها مدارس التعليم الفني لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول حيث يؤدي طلاب الصفين الأول والثاني للتعليم الفني " صناعي - زراعي - تجاري " امتحان نصف العام المقرر له يناير الجاري .

“ الهواري” تناقش مع مسؤولي التعليم الفني إجراءات الاستعداد لامتحانات نصف العام لسنوات النقل ببني سويف

وقد وجهت وكيل الوزارة بضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب أثناء أداء الامتحان حرصا على صحتهم و سلامتهم مع المتابعة المستمرة للمدارس للوقوف على جاهزيتها و توفير كافة التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات بسلاسة ودون معوقات مع التواصل المستمر مع غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية .

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته وكيل الوزارة ، بحضور المهندس كامل ابو طالب مدير عام التعليم الفني ومديري إدارات التعليم الصناعي والزراعي والتجاري وموجهي التعليم الفني، لمناقشة الاستعداد لامتحانات النقل للفصل الدراسي الأول 2024(2025 .

ونوهت وكيل الوزارة بضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية الصادرة بشأن اعمال الامتحانات والتواجد قبل بدء الامتحان وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد التأكد من خروج جميع الطلاب مع إحكام السيطرة على أمن بوابة المدرسة وعدم وجود غير المشاركين في أعمال الامتحانات داخل المدرسة لضمان انضباط الامتحانات ومتابعة جميع إداريات اللجنة وتوقيع الملاحظين على كشوف الملاحظة قبل بدء اللجنة وعدم مغادرة اللجنة قبل الموعد المحدد والتأكد من توقيع جميع المشاركين في أعمال الامتحانات على إقرار الموانع مع التأكد من وضوح وجودة ورق الأسئلة.

وشددت وكيل الوزارة على حظر استخدام التليفون المحمول أو أية أجهزة حديثة داخل اللجان سواء مع الطلاب أو الملاحظين،وضرورة تطبيق القانون بشأن حالات الغش.

ومن جانبه أكد المهندس كامل أبو طالب مدير عام التعليم الفني على جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب لأداء امتحان نصف العام للصفين الأول والثاني الفني، مشدداً على الإلتزام بالقرارات والتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.

وأكد ضرورة العمل على توفير بيئة جيدة للطلاب لأداء الامتحان في جو من الهدوء.