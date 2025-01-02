تعرف على ضيوف مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الـ14

أيام قليلة وتبدأ فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية "دورة الفنان نور الشريف"، وتحدد موقع حفل الافتتاح بمعبد الأقصر في حضن الآثار المصرية العظيمة التي تحمل لنا الفكر والثقافة والعلم والفنون.

يستضيف المهرجان هذا العام عدد من النجوم الأفارقة شمالا وجنوبا شرقا وغربا فمن دولة مصر سيكون حاضرا ومكرما خالد النبوي، ويشهد على تكريمه عددا من النجوم منهم: محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان، والنجم محيى إسماعيل، والنجم الشاب نور النبوي، والفنانات: يسرا، وليلي علوي، وهالة صدقي، وشيري عادل، وداليا مصطفى، بالإضافة للنجم أحمد مجدي، والسيناريست تامر حبيب، والكاتب والسيناريست أحمد مراد، والمخرج مجدي أحمد علي الذي يكرمه المهرجان لعطائه ومسيرته السينمائية، والمخرج أمير رمسيس، ومدير التصوير د. محمد شفيق.

يحضر فعاليات المهرجان ويخصص لهم ريد كاربت لعرض فيلمهم "الهوي سلطان" المشارك في مسابقة المهرجان النجوم : أحمد داوود ، منة شلبي ، أحمد خالد صالح وهنادي مهنا، والمخرجة هبة يسري، كما يستضيف المهرجان صناع الفيلم المصري "لأول مرة" المشارك أيضا في مسابقات المهرجان ومن نجومه الفنانة تارا عماد و عمر الشناوي والفنانة رانيا منصور، والفنانة فيدرا والنجمة عايدة رياض، والمخرج جون إكرام

أما النجوم الأفارقة فهم كثر ما بين مكرمين ولجان تحكيم وصناع سينما، ومنهم النجم التونسي الإيطالي أحمد الحفيان الذي يكرمه المهرجان علي مسيرته العالمية، والمخرج السنغالي الكبير موسي سنا أبسا، والنجمة الغانية أكوسوا بوسيا، المخرج السوداني إبراهيم شداد، والمخرجة الجزائرية صوفيا دجاما، والمخرج السوداني أمجد أبوالعلا، والمطربة السودانية آسيا مدني وفرقتها التي تقدم فقرة غنائية خلال حفل الافتتاح ويشاركها المطرب المصري الأقصري حساني القوسي في دويتو لأول مرة

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يرأسه شرفيا الفنان محمود حميدة، وتقام دورته الرابعة عشرة خلال الفترة من 9 حتى 14 يناير الجاري، والمهرجان تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين، برعاية ودعم من وزارة الثقافة، والسياحة والاثار، والخارجية، والشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر، وهيئة تنشيط السياحة، ونقابة المهن السينمائية .