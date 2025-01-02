رمزي عودة: استقالة جالانت بداية لانشقاقات سياسية| فيديو

علق الدكتور رمزي عودة، أمين الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال، على إعلان وزير الجيش الإسرائيلي السابق يوآف جالانت استقالته من الكنيست وما أهمية هذه الاستقالة في المشهد الحزبي والبرلماني في دولة الاحتلال، موضحًا أنها بداية لانشقاقات سياسية لأن يوآف هو شخصية مهمة في العمل السياسي والعسكري واستطاع أن يقود حربا في قطاع غزة، وكانت هناك خلافات حادة مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو طوال فترة العدوان.

وأضاف عودة خلال لقاء عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الخلافات امتدت بسبب ضرورة وجود خطة ما بعد العدوان، وكان يوضحه جالانت ولكن نتنياهو كان يتهرب من هذا السؤال، وكان لا يريد أن يطرح خطة واضحة والسبب اليوم معلن هو استمرار الاحتلال على قطاع غزة، مشيرًا، إلى أنه من الممكن أن يشكل يوآف جالانت ظاهرة في حزب الليكود أو يشكل حزبا من المنشقين عنه.

وتابع الدكتور رمزي عودة، أمين الحملة الأكاديمية الدولية، أن المبررات التي قدمها للاستقالة متعلقة بقضية الحريديم ضد التجنيد بالخسائر في صفوف الجيش هي مبررات وجيهة لأن الخلاف الذي كان بينه وبين نتنياهو كان حادًا وامتد طول فترة العدوان.